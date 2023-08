Barnløse danskere vælger udenlandske rugemødre frem for danske: Politikere skal skabe bedre juridiske rammer

10 ud af 14 barnløse danskere havde et tilbud om en dansk rugemoder, men valgte en udenlandsk ifølge ny forskning. Det er "uforståeligt", at man ikke forsøger at fremme de danske og etisk mere forsvarlige muligheder, siger etik-formand