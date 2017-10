Ny forskning: En hospitalsfejl koster 100.000 kroner i snit

Det koster samfundet millioner af kroner, når patienter på sygehusene udsættes for fejl under indlæggelse.

Fejl begået på hospitaler koster hvert år samfundet millioner af kroner.

Det viser ny dansk forskning ifølge Ugeskrift for Læger.

Forskerne har regnet ud, at det i gennemsnit koster 100.000 kroner, når en patient udsættes for fejl - eller utilsigtede hændelser, som det kaldes i fagsprog.

Det bliver til cirka ni millioner kroner om året for de fejl, der i løbet af et år blev registreret på det ene regionshospital, som medvirker i undersøgelsen.

En af forskerne bag undersøgelsen mener, at der sker for lidt for at komme fejlene til livs.

- Alle taler om utilsigtede hændelser, men vi mangler en systematisk tilgang til dem. For eksempel en analyse af de hændelser, der indberettes.

- Alt for mange bliver bare sendt videre til afdelingerne. Der pågår stort set ingen forskning i utilsigtede hændelser, siger Kurt Rasmussen, speciallæge i arbejdsmedicin, til Ugeskrift for Læger.

En utilsigtet hændelse kan være en fejl under en operation, eller en patient som får forkert medicin.

Forløbet, der endte med, at tre danske teenagere døde som følge af smitsom meningitis, blev også registreret som en utilsigtet hændelse.

Tidligere forskning har peget på, at lidt mere end hver femte af alle patienter bliver udsat for utilsigtede hændelser under indlæggelse.

40 procent af disse hændelser kunne ifølge de hopsitalshusansatte selv have været forhindret.

