Ny forskning: Kaskelotter klikker sig til identitet

Både musiksmag og religiøse symboler kan indikere, hvilken social gruppe mennesker tilhører. Et nyt studie viser, at kaskelothvalers kliklyde har samme betydning

Tænk, hvis du kunne gætte på, hvilket slags individ du havde med at gøre blot ved at lytte til lyden af vedkommendes stemme. Nu viser det sig, at netop det gør sig gældende, når kaskelothvaler kommunikerer med hinanden ved hjælp af de kliklyde, de udsender fra hovedet.

Forskerne bag et nyt amerikansk studie har undersøgt kaskelothvalernes sociale kultur og har fundet frem til, at hvalerne, ligesom mennesker, har behov for at markere deres identitet over for andre. Studiet tager udgangspunkt i syv hvalklaner i Stillehavet, som forskerne har observeret.