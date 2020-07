Ny forskning kobler vulkanudbrud med kulde i det antikke Rom

Forskere finder bevis for sammenhæng mellem vulkanudbrud og det antikke Rom fra iskerneboringer fra Grønland.

Det har gennem mange år været mystik forbundet med den hungersnød og kulde, som prægede Middelhavsregionen og det antikke Rom i perioden omkring år 44 f.v.t., hvor kejser Julius Cæsar døde.

Men ny forskning fra Københavns Universitet og andre udenlandske universiteter viser, at de dårlige forhold kan skyldes et vulkanudbrud i vulkanen Okmok i Alaska.

Det skriver Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Konklusionen kommer på baggrund af en analyse af vulkansk aske fra Okmok, som gik i udbrud i år 43 f.v.t. Asken blev udtaget fra iskerneboringer på Grønland.

Sammen med historiske kilder kan udbruddet kobles med det ualmindelige klima, som prægede middelhavsregionen dengang.

Ifølge prøver fra disse boringer varede udbruddet i to år, hvor røg og aske dækkede himlen, og påvirkede klimaet markant.

Forskere har tidligere mistænkt et vulkanudbrud for at forårsage de usædvanlige forhold i Middelhavsregionen.

Indtil nu har det dog ikke været muligt at påvise en sammenhæng.

