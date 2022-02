Ny forskning: Podning af pindsvins snuder afslører 200 års resistens overfor antibiotika

I forbindelse med et stort studie om antibiotika-resistente bakterier er over 100 pindsvin fra Europa og New Zealand (fordi briterne tog pindsvin med hertil) blevet podet i snuden. Og inden postdoc og pindsvineforsker ved WildCRU på Oxford Universitet og Aalborg Universitet Sophie Lund Rasmussen forklarer hvorfor – og hvad studiet viste - lader vi lige billedet af et pindsvin, der bliver næsepodet stå et øjeblik på læsernes nethinde.