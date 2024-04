Ny forsvarschef vil lande i jobbet før han taler kriser

Den nye fungerende forsvarschef, Michael Hyldgaard, vil sætte sig ind i de krisesager, der lige nu er i Forsvaret, før han vil kommentere dem.

Det siger han på Flådestation Korsør, hvor han er til stede for at tage imod fregatten "Iver Huitfeldt", der ankommer til flådestationen torsdag, og som er blevet centrum for stor politisk ballade.

- Jeg har haft jobbet i kort tid. Når jeg har sat mig ind i, hvad der ligger her, er jeg også klar til at stille op til jeres spørgsmål, siger han til pressen.

Michael Hyldgaard har erstattet Flemming Lentfer på posten. Lentfer er blevet hjemsendt af forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er sket i kølvandet på en situation i marts, hvor "Iver Huitfeldt" blev angrebet og oplevede systemsvigt.

9. marts blev skibet angrebet af Houti-bevægelsens droner i Det Røde Hav.

Troels Lund Poulsen har fastholdt, at han ikke blev orienteret i rette tid om sagen og dens alvor.

Michael Hyldgaard bliver flere gange spurgt ind til den sag, men svarer med "ingen kommentarer".

Han bliver også spurgt til, hvad han kan bidrage med i Forsvaret. Opgaven er at forsvare Danmark, siger han. Og så skal der kigges fremad.

- Jeg er soldat, jeg ved, hvad der foregår i Forsvaret. Det er det, jeg skal bidrage med, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Michael Hyldgaard har tidligere været chef for Jægerkorpset. Inden han blev forsvarschef, var han chef for Specialoperationskommandoen.

Henrik Ryberg, der er chef for søværnet, har torsdag udtalt sig om sagen om fejlene på fregatten "Iver Huitfeldt" i en pressemeddelelse fra Forsvaret.

Her betoner han, at dronerne hurtigt blev skudt ned.

- For mig er det det helt centrale, for det viser, at besætning og udstyret løste opgaven, fuldstændig som de skulle. De nedkæmpede en trussel, som er lige præcis det, et dansk krigsskib skal kunne, siger han i pressemeddelelsen, hvor han også erklærer sig stolt over besætningens indsats.

/ritzau/