Ny grænsekontrol skal bekæmpe kriminalitet over grænserne

Regeringen kan ikke genkende Danmarksdemokraternes og Dansk Folkepartis vurdering af, at grænsekontrollen svækkes, når kontrollen mod Tyskland fra 12. maj omlægges, mens den ophører mod Sverige.

Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) onsdag i Folketingssalen.

Han fortæller, at ressourcerne omlægges.

- Det er Rigspolitiets vurdering, at den nye indsats samlet set dermed vil have en positiv effekt på bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet.

- Så vi kommer altså til at bruge politiets ressourcer i grænseområderne mere effektivt. Det er godt for danskernes sikkerhed, siger Peter Hummelgaard.

Danmarksdemokraternes gruppeformand, Peter Skaarup, er ikke overbevist af justitsministerens vurdering.

- Hvor meget mindre mandskab vil der være? spørger han.

Peter Hummelgaard fortæller, at regeringen vil "bruge det samme antal politiressourcer i grænselandet og ved den dansk-tyske grænse, som vi gør i dag".

- Ved selve grænsekontrollen, altså på den fysiske grænse, vil trykket blive reduceret med 85 årsværk, fortæller han.

- Heraf skal 65 årsværk bruges på at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet i grænsebaglandet, altså lige bag den dansk-tyske grænse.

- 20 årsværk skal gå til særskilt udlændingekontrol, siger Peter Hummelgaard.

Grænsekontrollen mod Tyskland blev midlertidigt indført i 2016, og den er siden løbende blevet forlænget.

Argumentet for kontrollen har blandt andet været migrantsituationen, og det behov kan Danmarksdemokraterne ikke se, har ændret sig.

Grænsekontrollen mod Tyskland bliver videreført i en ny midlertidig periode på seks måneder, men det sker altså i en anderledes form end før.

Der skal i højere grad være fokus på at styrke indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet i grænseområderne i stedet for indrejsekontrol, som oprindeligt var hovedformålet med reformen.

Grænsekontrollen mod Sverige blev indført i 2019.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Kofod, spørger direkte, om Peter Hummelgaard vil "tilkendegive, hvorfor regeringen har til hensigt at svække grænsekontrollen"?

Justitsministeren konstaterer, at "dér må vi bare erkende, at vi er uenige".

- Vi kommer stadig til at have en stærk indrejsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Det er der behov for i lyset af de sikkerhedstrusler, vi står over for, og migrantsituationen.

- Men det gør ikke noget, at vi lytter til de politifaglige vurderinger af, hvordan vi anvender ressourcerne bedst til at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet, vi gerne vil bekæmpe, siger han.

