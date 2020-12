Ny gruppe skal hjælpe coronaplaget kulturliv

Et genstartsteam skal hjælpe kulturen og idrætten med at klare sig gennem livet med coronarestriktioner.

Kulturministeriet nedsætter et genstartsteam, der skal hjælpe det hårdt ramte kultur- og idrætsliv med at komme igennem tiden med restriktioner mod coronavirus.

Det skriver Kulturministeriet.

Teamet skal blandt andet "belyse omfanget og karakteren" af de problemer, restriktioner giver. Problemer, der har været siden foråret, både for teatre, spillesteder og idrætten.

- Vi har arbejdet gennem hele coronatiden med at kortlægge problemerne og finde politiske løsninger.

- Men vi vil inddrage kulturlivets aktører mere i, hvordan vi finder nye løsninger, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Igennem året har blandt andet biografer og teatre haft adskilte sæder og gjort ekstra plads. Idrætten har arbejdet med samme initiativer. Alligevel må der ikke være mere 500 til stede på stadion.

Andre dele af kulturlivet er kommet med stribevis af forslag til, hvordan de kunne fortsætte medmindre smitterisiko.

- Det har været vigtigt for mig, at teamets medlemmer afspejler den bredde, der er i kulturen. Altså både foreningsidræt, professionel idræt, kunstneriske genrer og andet.

- Alle organisationer og aktører, der har en god idé, skal endeligt skrive ind til dette her genstartsteam, siger Joy Mogensen.

Der er bevilget tre milliarder kroner i hjælpepakker til genstart over en bred kam og særligt 50 millioner kroner til forsøgsordninger, der skal udvikle nye formater for kulturen.

Her er fokus umiddelbart på blandt andet de danske festivaler, digitale løsninger, sportsbegivenheder og andet.

Siden starten af corona har der i store dele af kultur- og idrætslivet været en opfattelse af, at man ikke blev prioriteret særligt højt af regeringen, når det kom til at kunne fungere under - og overleve - corona.

- Kultur-, idræts- og foreningslivet har været en kæmpe prioritet hele vejen igennem. Det er jo det, der knytter os sammen.

- Men det er klart, at vi har stået i en ny situation, hvor vi har skullet finde ud af, hvordan vi bedst hjalp. Og der er jeg glad for, at vi får dette her nye genstartsteam, hvor kulturens aktører kommer endnu tættere på, siger Joy Mogensen.

/ritzau/