Ny handicapplan er alt for uambitiøs

I flere år har kommunerne fået kritik for at svigte mennesker med fysiske og psykiske handicap, som ikke får den hjælp, de har krav på efter loven. Rigsrevisionen kritiserede i marts utilfredsstillende forvaltning på handicapområdet. I et nyt udspil lægger regeringen op til en specialeplanlægning inden for handicapområdet, som man kender fra sundhedsvæsenet for at give borgerne en bedre hjælp.

Janus Tarp, som formand for Ulykkespatientforeningen er du ligesom Danske Handicaporganisationer kritisk over for regeringens nye udspil. Hvorfor?