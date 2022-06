Ny handlingsplan skal hjælpe journalister udsat for trusler

Flere tiltag skal gøre det lettere for journalister at indberette chikane. Overvågning af problemet styrkes.

Journalister skal kunne arbejde uden at blive truet eller udsat for chikane.

Det skal en ny handlingsplan forsøge at hjælpe med. I hvert fald ved at sikre, at det er nemmere at indberette sager.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen er indgået, fordi der har været eksempler, hvor danske journalister udsættes for trusler og hadefulde ytringer.

Et af dem var, da en journalist på Radio4 oplevede at modtage dødstrusler over betalingstjenesten MobilePay. Journalisten anmeldte det til politiet. Den pågældende person modtog en dom på 30 dages ubetinget fængsel.

Ifølge justitsminister Mattias Tesfaye (S) er et mål med planen at gøre det lettere for journalister at indberette hændelser. Blandt andet fordi der oprettes en mail dedikeret til at håndtere indberetninger fra journalister og medier.

- Journalister varetager en samfundskritisk opgave og skal naturligvis kunne arbejde uden frygt for chikane og trusler, siger han i pressemeddelelsen.

- Vi gør det blandt andet lettere for journalister at indberette trusler og chikane og vil fremover i højere grad monitorere og overvåge overgreb for at sikre, at vi er på forkant, hvis der skulle være behov for yderligere indsatser.

Samtidig viste en opgørelse fra fagforeningen Dansk Journalistforbund i 2020, at digital chikane er blevet et arbejdsvilkår for mange journalister. Imens har der ikke været en systematiseret indsats for at kortlægge problemets omfang.

Også det skal planen forsøge at ændre på. Det siger Tine Johansen, der er formand for journalistforbundet.

- På den måde får vi et løbende overblik, der samtidig forhåbentlig gør det nemmere for journalister at få den nødvendige hjælp og føle sig mere trygge i deres arbejde, siger hun i pressemeddelelsen.

Handlingsplanen tager udgangspunkt i Europarådets anbefalinger til beskyttelse af medier og journalister. Det gælder også FN's handlingsplan for journalisters sikkerhed og bekæmpelse af straffrihed.

Foruden Justitsministeriet og Kulturministeriet står også Dansk Journalistforbund og brancheorganisationen Danske Medier bag planen.

Derudover er internationale organisationer også med. Det gælder FN's organisation for kultur, videnskab og uddannelse, Unesco, og International Media Support (IMS), en ngo der arbejder for journalisters sikkerhed og frie medier i konfliktområder.

