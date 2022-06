Ny Herlufsholm-rektor har undskyldt til eks-elever fra dokumentar

Trods undskyldning føler tidligere elever fra dokumentar om Herlufsholm ikke, at skolen har rakt ud til dem.

De tidligere elever på Herlufsholm, der medvirker i TV 2-dokumentaren "Herlufsholms hemmeligheder", har modtaget en "uforbeholden undskyldning" af skolens konstituerede rektor, Martin Arvedlund.

Det skriver TV 2.

Ifølge TV 2 har den konstituerede rektor for to uger siden sendt et brev med en undskyldning til de tidligere elever, som medvirker i dokumentaren, gennem selskabet bag dokumentaren.

Undskyldningen kommer dog for sent ifølge en af eleverne, der medvirkede.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg har ikke følt, at skolen har gjort et seriøst forsøg på at få os i tale, siger en af de medvirkende, Kristoffer, til TV 2.

I dokumentaren fortæller de tidligere elever - nogle anonymiseret, andre identificeret - om vold, mobning og seksuelle krænkelser på skolen.

Dokumentaren blev sendt 5. maj i år. To dage efter stoppede skolens rektor, Mikkel Kjellberg, og skolens bestyrelse undskyldte.

Den konstituerede rektor har ikke ønsket at svare på TV 2's spørgsmål om undskyldningen. Skolen har dog sendt følgende udtalelse:

- Undskyldningen kommer ikke først nu.

- Vi har løbende kontaktet elever, der medvirkede i udsendelsen, men vi har selvsagt manglet nogle kontaktoplysninger, og derfor har vi valgt at sende brevet til TV 2 i håb om, at de vil viderebringe det til de anonyme kilder.

/ritzau/