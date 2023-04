Ny hurtigfærge når Bornholm efter sejltur på 19.000 kilometer

Bornholmslinjens nye hurtigfærge, Express 5, ankommer søndag eftermiddag til Rønne.

Den har tilbagelagt 19.000 kilometer fra værftet i Filippinerne - en rejse på 26 dage.

Hurtigfærgen er 115 meter lang og 30,5 meter bred og kan medbringe 1610 passagerer samt 451 biler.

Antallet af biler og passagerer gør det ifølge Bornholmslinjen til verdens største hurtigfærge.

De fire waterjet-motorer har tilsammen flere end 53.000 hestekræfter og kan sende færgen afsted med 75 kilometer i timen.

Med Express 5 bliver der skruet væsentligt op for kapaciteten på ruten mellem Rønne og Ystad, forklarer PR- og kommunikationschef Jesper Maack fra Molslinjen A/S, som Bornholmslinjen er en del af.

- Det kommer til at betyde, at på de tidspunkter, hvor allerflest mennesker gerne vil frem og tilbage til Bornholm, der kan vi nu betjene dem med to store færger med Express 5 og Express 1 (den nuværende færge, red.) som makker.

- Så det er et meget stort skud ekstra kapacitet, der gør, at vi kan udvikle trafikken til gavn for Bornholm, siger Jesper Maack.

Færgen blev bestilt allerede tilbage i 2019. Men den verdensomspændende coronakrise forlængede leveringstiden.

Hurtigfærgen kommer til at gøre en positiv forskel for bornholmerne, mener Jesper Maack.

- Bornholmerne kommer til at mærke en forskel, når trafikken er presset, og når mange skal frem og tilbage.

- Så vil der være langt flere sæder at vælge imellem end hidtil.

- Det gør det også nemmere for turister at komme til Bornholm, når de gerne vil.

Selskabet ser et potentiale for at udvikle turismen på Bornholm yderligere.

- Vi tror på, at vi kan udvide trafikken til og fra Bornholm, som er blevet en meget populær feriedestination.

- Der skete noget under corona, hvor der var et stort ønske om at blive i Danmark og holde ferie. Den trend har ligesom bidt sig fast, siger Jesper Maack.

Inden Express 5 kan sættes i drift, skal færgen synes og godkendes til sejlads i Danmark og Sverige.

Den nye hurtigfærge indgår i sejlplanen fra lørdag 29. april og sejler sin første tur fra Rønne samme dag klokken 06.30.

/ritzau/