Ny it-system holder Sygeforsikring Danmark lukket i over en uge

Sygeforsikring Danmark har lukket for deres digitale selvbetjening, telefoner og for besøg på deres lokale kontorer frem til 21. maj.

Det skriver forsikringen på sin hjemmeside.

Her lyder det, at man lukkede 8. maj, fordi Sygeforsikring Danmark skal have nyt it-system. Mens systemet implementeres og testes, er det nødvendigt at holde lukket, lyder det.

Lukningen betyder blandt andet, at det for nuværende ikke er muligt at blive medlem af Sygeforsikring Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sygeforsikring Danmark skriver på sin hjemmeside, at ingen oplysninger vil gå tabt for de eksisterende medlemmer.

Men man kan ikke få udbetalt eventuelle tilskud, imens Sygeforsikring Danmark holder lukket, lyder det.

De tilskud, der bliver indberettet, imens der er lukket, vil kunne ses i Sygeforsikring Danmarks selvbetjening, når selskabet åbner igen.

Sygeforsikring Danmark har 2,7 millioner medlemmer.

Som medlem kan man blandt andet få tilskud til tandlæge, briller, og fysioterapi.

Sygeforsikring Danmark skriver, at det er nødvendigt med et nyt it-system, så medlemmerne og samarbejdspartnere også kan få den bedst mulige service fremadrettet.

/ritzau/