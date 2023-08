Ny kalender skal erstatte kritiserede nøgenkalendere

En ny kalender skal erstatte de nøgenkalendere, der i årevis har haft plads i mange værksteder og skurvogne.

"Kom og tag mig - ned!" skrevet henover en kvinde i undertøj pryder forsiden på det nye alternativ.

Indeni er der billeder af forskellige arbejdsmiljøer, hvor en traditionel nøgenkalender er blevet hængt op. Det gælder for eksempel et klasselokale og en bedemandsforretning.

Idéen er at sætte fokus på, hvordan letpåklædte kvinder ikke hører hjemme på nogen arbejdsplads. Det fortæller Troels Blicher Danielsen, der er administrerende direktør i Tekniq Arbejdsgiverne, som står bag kampagnen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er vores job nogle gange at udfordre dem, som måske ikke er fulgt med tiden, siger han.

Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen sender ét eksemplar ud til hver af sine 4000 medlemsvirksomheder.

- Vi har en underrepræsentation af alle andre køn end det mandlige. Og vi ved, at dem, der har den rigtige kultur og ikke har nøgenkalendere, har bedre sandsynlighed for at tiltrække kvinder, siger direktøren.

Det er et "lavpraktisk" spørgsmål om, at kvinder føler sig mere trygge ved en arbejdsplads, der ikke er dekoreret med andre kvinder, som er nøgne, forklarer Troels Blicher Danielsen.

Også virksomhederne selv bør være interesserede i at tiltrække flere kvindelige lærlinge, lyder det.

- Hvis du gerne vil tjene penge, skal du tiltrække de dygtigste mennesker. Hvis du kun kan tage fra halvdelen af befolkningen, skal man ikke have gået meget i skole for at vide, at det ikke går op.

Den administrerende direktør afviser, at der er behov for en kampagne målrettet mandlige nøgenkalendere. Dem har han kun "anekdotisk" kendskab til, lyder det.

Men han regner med, at den kvindelige version vil møde stor opbakning.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Mit klare indtryk er, at både medarbejdere og ledelse godt ved, at man er nødt til at få gjort op med den gammeldags kultur.

Kampagnen vil dog langtfra vil løse det alene, erkender han.

Troels Blicher Danielsen kan ikke sætte tal på, hvor mange nøgenkalendere der hænger i værksteds-Danmark, men kampen mod dem vil kræve mere end "Tag mig ned"-projektet.

- Det her løser på ingen måde hele problemet. Så naiv er jeg ikke. Det kræver også, at samtalen bliver taget lokalt. At arbejdsgiver og arbejdstager taler om, hvad der er et godt arbejdsmiljø.

Mens kvinder udgør 3,4 procent på elektrikeruddannelserne, er der 1,5 procent på studiet til at blive vvs-energispecialist, viser tal fra Uddannelsesstatistik.dk.

På uddannelsen til smed er der 4,4 procent kvinder, mens titlen som industritekniker har 7,6 procent kvinder på skolebænken.

/ritzau/