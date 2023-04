Ny kampagne skal nedbryde tabuer om kroniske smerter

Det kan være ensomt at leve med kroniske smerter, fordi det ofte mødes med fordomme og misforståelser.

Sådan lyder det i en ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen.

Kampagnen "Min far har ondt i ryggen. Altid." skal være med til at nedbryde fordomme og tabuer omkring kroniske smerter.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Hver femte dansker lever med kroniske smerter, det er bare ikke altid, det er synligt. Det kan gøre det svært at forstå for andre.

- Mange, der har kroniske smerter, bliver mødt med manglende forståelse fra deres venner, familie eller kolleger, siger projektleder Christian Ulrich Eriksen i meddelelsen.

- De oplever, at de skal forklare sig hele tiden, og at det gør deres liv med kroniske smerter svært og også ensomt.

Derfor er der nødt til at komme en større forståelse for, hvad det egentlig betyder for én at have ondt hele tiden, lyder det i meddelelsen.

At leve med kroniske smerter kan se forskelligt ud fra person til person og fra dag til dag. Det er et af de vigtige budskaber i kampagnen.

- Det kan samtidig være med til at skabe mistillid blandt omverdenen, fordi det kan være svært at forholde sig til, hvorfor man ikke kan være med til noget i dag, når man kunne i går, siger projektlederen.

Den danske sangerinde Oh Land tager også del i kampagnen. Da hun var 18 år, fik hun en rygskade, som satte en stopper for hendes balletkarriere.

I tre videoer fortæller hun om, hvad hun har gjort for at skabe en bedre forståelse i sin omgangskreds.

Kampagnen er del af en række initiativer som led i den politiske strategi for smerteområdet.

Sundhedsstyrelsen har blandt andet initiativer i gang, der skal forbedre organiseringen af forløb for personer med kroniske smerter, og for at forbedre udredningen i almen praksis.

