Ny kampagne skal sikre børn og unges datasikkerhed

Forældreinddragelse og influencere skal oplyse unge om konsekvenser ved at dele sine data på nettet.

76 procent af de 12-25-årige mener at have kontrol over, hvad de deler på nettet.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for undervisningsministeriet forud for dets nye kampagne Mind Me.

- Digitaliseringen åbner en masse nye døre for de unge, men med mulighederne følger også vigtige dilemmaer om it-sikkerhed, datasikkerhed og -rettigheder, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser nemlig, at de unges selvtillid ikke svarer til deres reelle forståelse af internettets faldgruber.

- Når de unge træffer digitale valg, skal de kende de mulige konsekvenser, siger ministeren i pressemeddelelsen.

Ét eksempel på utilsigtede konsekvenser ved datadeling fik vi i foråret med Cambridge Analytica-skandalen ifølge professor i dataetik på Aalborg Universitet Thomas Ploug:

- Facebook videregav data til en virksomhed, der brugte det til at manipulere folks stemmeafgivning i USA, siger han.

Han ser desuden, at unge i bred udstrækning har fået bedre styr på god digital adfærd, hvor man ikke truer eller deler billeder uden samtykke. Dog ser han også store mangler i de unges digitale oplysning.

- Men jeg tror ikke, der er mange unge, der har en god forståelse af, at de data, man lægger ud, bliver brugt af de her serviceudbydere, siger Ploug, som støtter op om kampagnen.

Ud over unge influencere fra blandt andet YouTube er en vigtig del af kampagnen at opildne forældre til at agere "digitale rollemodeller" for deres børn.

- Det bedste, man kan gøre, er at sætte sig ned ved siden af barnet og udforske internettet sammen. Forklarer dem, hvad cookies er, og hvor de data kan ende, siger formand for organisationen Skole og Forældre Mette With Hagensen og fortsætter:

- Samtidig er det vigtigt at stille spørgsmål til apps - såsom Snapchat - som man måske ikke forstår, siger Hagensen.

Man skal altså samarbejde med sine børn om den digitale dannelse, da begge parter typisk har styrker og svagheder på internettet.

