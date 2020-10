Eksperter vil have ny karakterskala i skolen – men hvad siger eleverne?

Skal vi gå væk fra den nuværende 7-trinsskala? Et ekspertudvalg er i dag kommet med deres vurdering af alternative modeller. Kristeligt Dagblad har talt med tre gymnasieelever om de små tal, der kan få stor betydning

Den karakterskala, vi bruger i dag, er ikke god nok.

Det slog en evaluering fast sidste år. Den har de forkerte tal, som giver et for stort fokus på elevernes fejl og mangler i stedet for faglig udvikling.

Derudover oplever de studerende et stort pres for at nå højt op på karakterstigen.

Derfor har regeringen bedt en ekspertgruppe om at vurdere alternative modeller, og i dag blev deres vurdering offentliggjort. Kristeligt Dagblad har talt med dem, det hele handler om: eleverne. For hvad tænker de om et eventuelt nyt karaktersystem - og hvilken model er deres favorit?

Emmy Harder, 19 år

Elev og elevrådsforperson på Svendborg Gymnasium, 3.g

Er der noget problematisk ved den nuværende karakterskala?

Det synes jeg helt klart, der er! Karakteren minus 3 er et af de helt store problemer. Karaktererne 00 og minus tre betyder begge, at man er dumpet. Men når en underviser giver en elev minus 3, så træder man på nogen, der i forvejen ligger ned.

Skal man indføre det gamle 13-tal, altså en karakter for den ekstraordinære præstation? Og ville det medføre mindre eller mere pres?

Hvis man bare lægger flere tal på, vil det ikke ændre noget. Eleverne vil stadig sigte mod den højeste karakter.

Der er mange 12-tal i omløb, fordi vi unge mennesker lever i en præstationskultur. Man kan også se i forskellige trivselsundersøgelser, at eleverne er stressede og pressede - og det handler i høj grad om den her kamp om den højeste karakter.

Eksperterne er i dag kommet med flere bud på nye skalaer. Hvad synes du om det første forslag med karaktererne: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 - altså hvor 7 er skiftet ud med 6 og 8 og karakteren minus 3 er fjernet?

Nu er jeg bundærlig: der bliver set ned på et 7-tal i den nuværende karakterskala. Et 7-tal er okay, men det er først, når du kommer op på et 10 og 12-tal, at det, du laver, er "godt nok". Og jeg tror denne variation med midterkarakterene 4, 6 og 8 ville hjælpe.

Hvad synes du om det andet forslag, hvor skalaen ser sådan ud: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6?

Alle springene er lige store, og det ser jeg som en stor fordel. Men jeg tror, det ville være svært at omstille sig til en helt ny skala. Både for os elever, men der vil nok også være en del usikkerhed fra lærernes side, når de skal uddele karaktererne.

Tobias Lawaetz, 18 år

Går i 3.g på Roskilde Gymnasium

Er der noget problematisk ved den nuværende karakterskala?

De store spring mellem de forskellige karakterer gør, at man oftest får en todelt karakter eller pil op eller ned, fordi det er svært at give en retvisende karakter. Jeg synes også, at karakteren minus 3 er dybt problematisk. Jeg kunne ikke forestille mig, hvor dårligt jeg ville have det, hvis jeg fik en karakter med et minus foran. Det er simpelthen uværdigt.

Skal man indføre det gamle 13-tal, altså en karakter for den ekstraordinære præstation? Og ville det medføre mindre eller mere pres?

Jeg ser virkelig mange på min årgang, der er stressede over, at de gerne vil have høje karakterer. Så hvis der kommer en endnu højere karakter, kan det blive en endnu større stressfaktor. Det tror jeg er bedst, vi bevæger os væk fra. Der burde i stedet være et langt større fokus på bedre evaluering.

En af de bedste oplevelser, jeg selv har haft med opgaveevaluering, var til en stor opgave i 2.G. I stedet for at få min karakter med det samme, fik jeg to A4-sider om, hvad der fungerede godt i min opgave, og hvad der kunne være bedre. Bagefter kunne jeg få min karakter, hvis jeg ville. Vi går jo i skole for at lære og blive dannede, og det kommer vi altså nærmere med grundig evaluering frem for et tal. For et tal siger jo ikke noget om, hvem du er, eller hvad du kan.

Eksperterne er i dag kommet med flere bud på nye skalaer. Hvad synes du om det første forslag med karaktererne: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 - altså hvor 7 er skiftet ud med 6 og 8 og karakteren minus 3 er fjernet?

Det er et fint forslag. Det handler bare om, at karakteren ikke skal stå alene, for det er dét, der er så farligt. Men denne skala, tror jeg, kan være med til at mindske de todelte karakterer.

Hvad synes du om det andet forslag, hvor skalaen ser sådan ud: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6?

For mig handler det om, at jeg kan bruge de her karakterer til noget, og at der ikke er helt store spring imellem. Så længe tallet eller karakteren fører en begrundelse med sig, så er det sådan set ligegyldigt, om den hedder 0-6 eller 0-12. Jeg tror, det ville være godt for os elever, at vi blev mindre opsatte på at kigge på tallet frem for præstationen og stressede lidt mindre over det.

Signe Kelsen, 18 år

Går i 3.g på Køge Gymnasium

Er der noget problematisk ved den nuværende karakterskala?

Ja, der er for langt imellem karaktererne. Faktisk så langt, at vores lærer nogle gange har givet os karakterer, der hed 7/10, 10/7 eller 10/12. Der er ikke noget mere irriterende i verden end at svæve mellem karakterer på den måde.

Skal man indføre det gamle 13-tal, altså en karakter for den ekstraordinære præstation? Og ville det medføre mindre eller mere pres?

Hvis jeg kunne bestemme, ville jeg indføre den gamle 13-trinsskala, fordi den har flere mulige karakterer, end den vi har nu. Men jeg tror samtidig, det ville medføre et større pres på os elever, hvis vi nu skulle til at stræbe efter et 13-tal, fordi 12-tallet i forvejen er svært at opnå.

Eksperterne er i dag kommet med flere bud på nye skalaer. Hvad synes du om det første forslag med karaktererne: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 - altså hvor 7 er skiftet ud med 6 og 8 og karakteren minus 3 er fjernet?

Det er godt, at der er flere karakterer at vælge imellem, end med den nuværende 7-trinsskala, for så kan man få en mere præcis bedømmelse, så man ikke risikerer at svæve så meget mellem to karakterer. Derudover kan jeg også godt lide, at man her har fjernet karakteren minus 3. Man vil jo hellere have et 00 end minus 3, selvom begge er dumpet. Når man får minus 3, bliver man jo bare tværet ned i jorden.

Hvad synes du om det andet forslag, hvor skalaen ser sådan ud: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6?

Jeg er tilhænger af, at der er mange karakterer, og i denne model er der ikke nok tal at vælge imellem. Den her skala er helt ny, og det tror jeg kan være et problem. Den gamle 13-trinsskala kender man jo godt til, og det er også derfor, jeg synes, den er fin at bringe op igen.

