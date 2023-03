Ny KD-formand varsler nyt program: Skal være Danmarks grønneste parti

Kristendemokraterne skal være Danmarks grønneste parti.

Sådan lyder det fra ny formand Jeppe Hedaa, der lørdag blev valgt som formand på partiets landsmøde.

Han varsler desuden, at Kristendemokraternes principprogram skal "skiftes ud".

- Min første opgave bliver at fokusere på det organisatoriske. Vi skal have skabt et nyt politisk koncept. Et fundament baseret på kristendemokratisk tænkning tilpasset den danske model.

- Vi skal have et nyt fundament, og så skal man kunne lave noget mere agilt, dagsaktuelt politik oven på det, siger Jeppe Hedaa.

Jeppe Hedaa er bestyrelsesformand og tidligere mangeårig direktør i it-konsulenthuset 7N. Han er desuden formand for menighedsrådet for Københavns Domkirke og tidligere folketingskandidat for Kristendemokraterne.

Partiet har fået ny formand, efter Marianne Karlsmose trak sig efter folketingsvalget i november sidste år.

I den forbindelse sagde hun, at partiet burde opgive forsøget på at komme i Folketinget.

Men det vil Jeppe Hedaa ikke, og ifølge ham stemte 72 ud af 74 lørdag for, at partiet skal jagte pladser i Folketinget.

- Det skal lykkes ved at være fagligt dygtige. Det skal lykkes ved at være løftet op, så mange kan se sig i vores politik og ikke kun adressere den konservative del af Danmark.

Han nævner naturen som en dagsorden, hvor Kristendemokraterne skal skille sig ud fra resten.

- Vi har altid været et parti, der gerne vil aflevere naturen i bedre stand, end vi fik den. Det kan man ikke ligefrem sige sker i øjeblikket.

Så der skal laves et seriøst stykke arbejde for at få CO2-niveauet ned, og det bliver ikke gjort i øjeblikket af nogen regeringer globalt, siger Jeppe Hedaa.

Spørgsmål: Så I skal være det grønneste parti i Danmark?

- Ja.

- Der er ingen tvivl om, at vi vil være supergrønne og superfokuseret på ikke at aflevere et Danmark med skjulte regninger til de kommende generationer, uddyber han.

Det er første gang, at Jeppe Hedaa for alvor træder ind på den politiske scene.

- Det er lidt nervepirrende - også fordi jeg i 58 år har drevet virksomhed og været under radaren.

- Nu skal jeg til at være en offentlig person. Det er sådan lidt skræmmende, når man kigger på, hvordan offentlige personer bliver behandlet i Danmark.

- Det er lidt nervepirrende, men jeg tænker, at det må gå, som det gør. Projektet er vigtigt. Det er en vigtig stemme i den danske demokratiske samtale. Så jeg synes ikke jeg kan andet, siger den nye kristendemokratiske formand.

