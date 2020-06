Ny kontrolenhed skal forhindre snyd med løn og arbejdsvilkår

Kontrolenhed får fem millioner kroner om året til at undersøge, om regler bliver overholdt på byggeprojekter.

Regeringen opretter en statslig kontrolenhed, der skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår på store byggeprojekter på Transport- og Boligministeriets område.

Enheden skal kontrollere, at private leverandører og deres underleverandører, der udfører arbejde for staten, overholder såkaldte arbejdsklausuler, som er kontraktbestemmelser om løn- og arbejdsvilkår.

- Med den nye kontrolenhed tager vi et vigtigt skridt for at sikre, at statslige opgaver inden for blandt andet bygge- og anlægsområdet bliver udført på en ordentlig og forsvarlig måde, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

- Det gælder uanset, om der er tale om ansatte i danske eller udenlandske virksomheder. Derfor ser jeg frem til, at kontrolenheden kommer i gang, siger han.

Kontrolenheden skal blandt andet lave stikprøvekontroller på bygge- og anlægsområdet.

- Denne regering vil ikke finde sig i social dumping, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

- Derfor går vi nu målrettet efter de virksomheder, der med underbetaling og dårlige arbejdsvilkår forsøger at snyde sig til opgaver i staten.

- Vi skal gøre, hvad vi kan for, at vi ikke kommer til at belønne denne type virksomheder med kontrakter i staten. De virksomheder skal afsløres, og det er det, som denne kontrolenhed skal være med til at sikre, siger han.

Enheden skal også lave kontroller i relation til såkaldte fællesstatslige rammeaftaler, der er indgået af Økonomistyrelsen som et led i Statens Indkøbsprogram.

De aftaler, der indgår i Statens Indkøbsprogram, handler om såkaldt fællesstatslige indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder.

Ydelserne kan for eksempel være kuglepenne, computere, vagtservice og rengøring.

Kontrolenheden kommer til at høre under Vejdirektoratet, og den forventes at kunne begynde sit arbejde efter sommerferien.

Kontrolenheden bliver finansieret med fem millioner kroner årligt fra i år til og med 2023.

Hvis enheden skal fortsætte derefter, skal der afsættes flere penge.

/ritzau/