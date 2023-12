Ny kortlægning: Bomtrawlere pløjer dybe spor i havbunden

Forskere fra Aalborg Universitet har for første gang kortlagt, hvordan havbunden påvirkes, når bomtrawlere slæber deres net hen over havbunden.

Forskerholdet har brugt undervandsdroner og akustisk udstyr til at tage billeder af de spor, som bomtrawlerne efterlader i Jammerbugt.

Det er et af de mest eftertragtede fiskesteder for især hollandske bomtrawlere.

De tydelige spor efter bomtrawlerne overrasker professor i marinbiologi Niels Madsen, der står i spidsen for forskningsprojektet.

- Det ligner spor efter en plov, der er trukket igennem en mark. Jeg havde ikke troet, at det ville være så tydeligt, siger han om kortlægningen af havbunden.

Problemet er ifølge projektlederen, at de tunge fiskeredskaber hvirvler havbunden op og ødelægger livsbetingelser for mange bundlevende dyr.

Derudover ødelægger bomtrawl sten og stenrev og udjævner havbunden.

- De fleste havbundsdyr vil blive ret væsentligt påvirket. De kan ikke tåle at blive påvirket af vægten fra de kædemåtter, der trækkes hen over havbunden.

- Nogle dyr vil hurtigt komme igen, fordi de har en kort livscyklus på måske bare et par år. Men andre dyr med en lang livscyklus, og der kan også være sjældne arter iblandt, vil forsvinde fra området over tid, siger han.

Forskerholdet er fulgt i kølvandet på hollandske bomtrawlere, der fisker i området i Jammerbugt, der strækker sig fra Hanstholm til Hirtshals.

Fiskeri med bomtrawl er i kraft af EU-regler tilladt i Nordsøen og Skagerrak.

Opdraget til forskerne har været at kortlægge fiskeriets påvirkning af havbunden.

Professoren fra Aalborg Universitet mener, at resultatet af kortlægningen kalder på politisk opfølgning.

- Et af formålene med vores forskningsprojekt har været at skaffe dokumentation. Når den er til stede, vil jeg mene, at man i EU kan forholde sig til den og tage stilling: Er det fortsat rimeligt, at der skal være fiskeri, der påvirker havbunden så væsentligt, siger Niels Madsen.

I Norge har man indført et forbud mod fiskeri med bomtrawl.

Kortlægningen er sket med midler fra blandt andet EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

