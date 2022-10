Ny kortlægning: Rekordmange danskere søger mod bofællesskaber

Især for de ældre handler det om at opsøge et hverdagsfællesskab og forebygge ensomhed, forklarer projektchef.

Det bliver mere og mere udbredt at bo i bofællesskaber, viser en ny kortlægning fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.

Ved udgangen af 2021 var der flere end 400 bofællesskaber i Danmark med cirka 10.000 boliger.

Det er især seniorbofællesskaber, der vinder frem, forklarer projektchef Stig Hessellund fra Realdania, som har støttet kortlægningen.

- Vi kan se, at det i hvert fald for seniorer kan være med til at højne livskvaliteten og forebygge ensomhed, som vi kan se er et stigende problem, ikke bare herhjemme, men globalt set.

Af de 400 bofællesskaber er de 235 netop bofællesskaber for seniorer.

Det er forskelligt, hvordan bofællesskaberne er organiseret. Mange steder spiser beboerne sammen og deltager i fælles aktiviteter.

- Mange bliver drevet af at bo mere bæredygtigt og dele mere. For andre handler det om at opsøge et uforpligtende hverdagsselskab, siger Stig Hessellund.

Det er ikke kun seniorer, der søger mod bofællesskaber. Der er 152 aldersblandede bofællesskaber, hvor især børnefamilier er godt repræsenteret.

Bofællesskaberne er typisk koncentreret i og omkring de større byer.

Især de sidste fem til seks år har det boformen for alvor fundet fodfæste.

- Der har været en kæmpe vækst, og der er også mange flere aktører, som har fået smag for at lave bofællesskaber.

- Før i tiden var det noget, som ildsjæle typisk tog initiativ til at stifte. Men i dag er det også markedsaktører - altså udviklere og pensionskasser - der driver den her udvikling, siger Stig Hessellund.

Projektchefen spår, at endnu flere danskere vil søge mod bofællesskaber de kommende år.

- Jeg tror ikke, at markedet er mættet. Vi kan se, at andelen af ældre i befolkningen kommer til at stige markant.

- Og lige nu er der ti gange så mange seniorer, der gerne vil flytte i seniorbofællesskaber, som der er boliger til, siger han.

Den største barriere kan ifølge projektchefen meget vel blive at finde byggegrunde til bofællesskaber i de større byer.

Kortlægningen af udført af Build - Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.

/ritzau/