Ny leder skal holde styr på Uffe Elbæk: Bliver i Folketinget

Elbæk glæder sig til at blive menigt medlem af Folketinget. Han vil ikke pege på, hvem han ser som afløser.

Alternativets afgående leder, Uffe Elbæk, var ét stort smil, da han lørdag eftermiddag ankom til Amager Bio.

I mere end seks år har han været først stifter og siden leder af Alternativet. Men nu er det slut. På Alternativets ekstraordinære landsmøde i København bliver hans afløser som leder lørdag fundet.

Selv om indflydelsen bliver mindre, så vejer lettelsen over at slippe lederansvaret højere, må man forstå Elbæk.

Han vil ikke pege på en kandidat til at afløse ham. Det siger han på vej ind i salen, hvor hans afløser skal findes.

- Jeg har lovet mig selv, at jeg har et stort, stort plaster foran munden. Det har jeg også efter klokken 20, når vi har en afgørelse.

- Til gengæld vil jeg så sige, at jeg glæder mig til at få min personlige politiske stemme tilbage. I seks år har jeg været en kollektiv stemme for Alternativet. Fra på mandag er jeg menigt medlem i Folketinget. Det glæder jeg mig til, siger Uffe Elbæk.

Elbæk vil blive i Alternativets folketingsgruppe og kæmpe for klima og demokrati i resten af valgperioden, siger han.

/ritzau/