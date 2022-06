Ny lov giver statsgaranti til boliglån i yderområder

Flertal i Folketinget vedtager ny lov, der giver danskere mulighed for at optage boliglån med statsgaranti.

Et flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget en ny lov, der gør det muligt at optage et lån med statsgaranti til at købe en bolig på landet.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) kalder det i en pressemeddelelse for en "kæmpe sejr for danskere, der gerne vil bo i vores skønne landdistrikter".

- Med loven sikrer vi, at det ikke er postnummeret, der afgør, om man kan få et lån eller ej, og vi styrker dermed sammenhængskraften i Danmark, siger Simon Kollerup.

Med lovens vedtagelse kan de første danskere optage et lån med statsgaranti fra 1. juli.

Statsgarantien kan kun bruges i de tilfælde, hvor der ikke kan lånes på almindelige vilkår.

Garantien gælder den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 procent af boligens værdi.

Forudsætningen er, at der er tale om ejerboliger, der enten har en handelspris under 10.000 kroner per kvadratmeter eller er beliggende i et postnummer med en gennemsnitlig handelspris under 8000 kroner per kvadratmeter.

- Det skal gøre kreditinstitutterne mere tilbøjelige til at låne ud i tilfælde, hvor de ikke gør det i dag på grund af boligens placering, skriver Erhvervsministeriet i pressemeddelelsen.

Hos Landdistrikternes Fællesråd er man begejstret for initiativet.

Rådets formand, Steffen Damsgaard, kalder i en pressemeddelelse loven for en "gamechanger for boligmarkedet i landdistrikterne og for de forudsætninger, vi har for at drive udviklingen frem i hele landet".

Ordningen er tidsbegrænset til tre år.

Loven er vedtaget med støtte fra SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Frie Grønne.

/ritzau/