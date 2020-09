Ny lov kræver samtykke til sex

* I dag er det voldtægt, hvis gerningsmanden har brugt vold eller trusler, eller hvis offeret har været i en tilstand, hvor vedkommende har været ude af stand til at modsætte sig handlingen.

* Men med den nye lov bliver det strafbart at have samleje med en person, der ikke frivilligt samtykker.

* Samtykke kan komme til udtryk gennem ord eller handling.

* Det kan være med kys, berøringer, nydende lyde eller relevante bevægelser, for eksempel at man selv hjælper til med at tage sit undertøj af, udfører samlejebevægelser eller lignende.

* Det er personernes adfærd umiddelbart i sammenhæng med og på tidspunktet for samlejet, som er afgørende.

* Flirtende adfærd, kys tidligere på aftenen, eller at en person er gået med en anden person hjem, kan ikke i sig selv anses som samtykke til et samleje.

Kilde: Justitsministeriet

/ritzau/