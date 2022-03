Ny lov sikrer indkvartering og forplejning til flygtninge

Regeringen estimerer, at Danmark kommer til at tage imod omkring 20.000 flygtninge.

En ny, midlertidig lov gør det muligt for kommunerne at sikre indkvartering og forplejning til ukrainske flygtninge, indtil en særlov er på plads.

Den midlertidige lov blev vedtaget torsdag eftermiddag og har været efterspurgt blandt kommunerne. Det fortæller Jacob Bundsgaard (S), som er formand for Kommunernes Landsforening (KL).

- Vi har efterspurgt nogle klare rammer fra Folketinget til, hvordan vi kan hjælpe de ukrainere, der kommer til landet, indtil en særlov er på plads. De har brug for nogle trygge rammer fra start. Derfor er vi glade for, at hjemlen nu også er der, siger han.

Men selv om den nye lov er et positivt skridt, er der stadig nogle ting, der skal på plads, lyder det fra Bundsgaard.

- Det, vi har brug for, er sikkerhed for økonomien, så vi kan løse opgaven. Derudover har vi brug for, at man laver en fordeling af de ukrainske flygtninge, der kommer. Både dem, der søger asyl, og også dem, der er kommet på turistvisum, og som med særloven får opholdsstatus.

Regeringen har tidligere anslået, at Danmark kan tage imod omkring 20.000 flygtninge.

Den opgave er regeringen i fuld gang med at løse i samarbejde med kommunerne, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

- Vi er i tæt dialog med KL om, hvordan vi får fordelt de mange flygtninge på den bedst mulige måde. Det bliver en kæmpe opgave for os alle sammen. Det bliver meget større, end mange af os har troet, siger han.

Mattias Tesfaye fortæller yderligere, at der inden for kort tid vil komme en fordeling af, hvor mange flygtninge de enkelte kommuner skal tage imod.

Jacob Bundsgaard anerkender ligeledes, at der er en stor opgave forude. Men han oplever stor motivation for at løse den.

- Både hos kommuner og meget bredt i befolkningen er der stor villighed til at hjælpe. Mange private stiller beredvilligt deres hjem til rådighed, siger han.

/ritzau/