Ny lufthavn i Ilulissat ventes tidligst at åbne i 2025

Arbejdet med at lave den nye atlantlufthavn i Ilulissat er forsinket, og lufthavnen forventes tidligst at åbne i 2025.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq. AG.

For tre uger siden håbede Kalaallit Airports at kunne færdiggøre projektet i løbet af 2024.

Men det ser altså ikke ud til at ske.

- Vi er i dialog med vores entreprenør om mulige løsninger og en opdateret tidsplan, men er altså ikke i mål endnu.

- I det ligger der dog, at vi ikke har forhåbninger om, at det bliver i 2024. Det bliver tidligst i 2025, men vi kan altså ikke blive mere konkret, siger kommunikationschef Mikkel Bjarnø Lund til mediet.

Han siger videre, at projektet i Ilulissat er "betragteligt bagud i forhold til den kontraktuelle tidsplan".

Ifølge Sermitsiaq. AG. fortalte lufthavnsselskabet for få uger siden, at åbningsdatoen for den nye atlantlufthavn i den grønlandske hovedstad, Nuuk, vil blive 28. november næste år.

Det var den oprindelige plan, at lufthavnen i Ilulissat skulle åbne omkring samme tidspunkt.

Mediet skriver videre, at da politikerne i sin tid besluttede at gennemføre Grønlands største infrastrukturprojekter, var det et krav, at de to lufthavne skulle bygges og stå klar nogenlunde samtidig.

Det mødte kritik, fordi flere mente, at det var bedre at udnytte den erfaring, som var opnået ved byggeriet i Nuuk, før man begyndte det andet anlægsprojekt.

/ritzau/