Ny måling: Kronprinspar har folket bag sig før tronskifte

Når kronprins Frederik træder ind i sin nye rolle som konge af Danmark søndag den 14. januar, har han stor opbakning i den danske befolkning, hvor langt de fleste tror på, at han vil klare opgaven godt.

Ifølge en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, svarer knap 82 procent af de adspurgte, at kronprins Frederik vil egne sig godt eller meget godt til at være konge.

Også kronprinsesse Mary har stor opbakning. Faktisk svarer knap 86 procent i målingen, at hun vil egne sig godt eller meget godt til at være dronning.

Kun henholdsvis omkring fem og fire procent vurderer, at de vil være dårligt eller meget dårligt egnede til opgaverne.

Dermed er målingen, der er foretaget efter dronningens udmelding i nytårstalen om, at hun abdicerer, på linje med en lang række tidligere målinger fra Voxmeter og andre institutter, hvor opbakningen til kongehuset også har været stor.

Ifølge mangeårig chefredaktør på det royale ugeblad Billed-Bladet Annemette Krakau har befolkningen generelt stor tillid til dronning Margrethe og de beslutninger, hun træffer.

- Vi ved, at dronningen er en klog dame. Det smitter af på det kommende kongepar, at hun bakker dem op. Men kronprinsparret har jo også været gift i 20 år til maj. Så vi ved godt, hvad de står for, siger chefredaktøren.

Hidtil har der i det danske kongehus været tradition for, at et tronskifte først sker, når den siddende regent dør.

Men ifølge den nye måling fra Voxmeter mener 81 procent af de adspurgte, at dronningens beslutning om at abdicere er en god eller meget god beslutning. Fire procent mener, at er en dårlig eller meget dårlig beslutning.

Knap 92 procent af de adspurgte mener, at hun har klaret sin opgave som dronning godt eller meget godt.

I den nye måling fra Voxmeter svarer knap 78 procent af de adspurgte, at de bakker op om monarkiet i Danmark.

Ifølge Annemette Krakau har dronningen med sin beslutning om at abdicere skånet kronprinsparret for at være i en slags venteposition.

- Man kan jo bare se til udlandet til eksempelvis kong Charles, som ventede rigtig længe på at træde ind i rollen som regent. Det kommer kronprinsparret ikke til, og det tror jeg, er det rigtige at gøre, siger Annemette Krakau.

Kong Charles blev først regent som 73-årig, da hans mor, dronning Elizabeth, døde i 2022, 96 år gammel. Han blev dermed den længst siddende tronfølger i Storbritanniens historie.

Målingen fra Voxmeter er foretaget i perioden fra den 2. januar 2024 til den 5. januar 2024 blandt i alt 1018 personer.

