Ny måling: Sundhed ligger i top på vælgernes dagsorden

Sundhed er vigtigst for vælgerne. Løkke har med konkrete forslag ramt en guldåre hos borgerne, mener fagfolk.

Når vælgerne tirsdag stemmer til folketingsvalget, kommer krydsets placering i høj grad til at afhænge af, hvem de tror kan levere på sundhedsspørgsmålet.

I en ny måling fra Voxmeter er 1119 vælgere blevet bedt om at sætte kryds ved de tre områder, de finder vigtigst, og sundhed er helt i top.

44,9 procent siger sundhed, herunder læger og psykiatri. Ugen før pegede 37,5 procent på sundhed.

Sundhed ligger ofte højt i den slags målinger, men ifølge Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, er en del af forklaringen også, at udfordringerne i sundhedsvæsenet - eksempelvis ventetider og personalemangel - er blevet tydeliggjort på en anden måde i denne valgkamp.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ét parti - særligt én mand - skiller sig ifølge Jakob Kjellberg ud: Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i front.

- Han italesætter meget tydeligt, at den måde, vi har organiseret og struktureret vores sundhedsvæsen, ikke er et godt svar på, hvordan krisen skal forsvinde på lang sigt med den demografi, der er.

- Det sker med en troværdighed, fordi han tidligere har forandret sundhedsvæsenet, siger han.

Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er gået kraftigt frem i målingerne. Før valget lå Moderaterne i Voxmeters meningsmålinger under spærregrænsen. I den seneste lå partiet til over 11 procent.

Meget af den succes skal findes i hans styrke på sundhedsområdet, mener også Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi hos Syddansk Universitet.

Søgaard påpeger, at Løkke var den første til at lægge en plan frem, der "blev rigtig konkret".

Løkkes sundhedsplan, som blev fremlagt i midten af oktober, indebærer at sløjfe behandlingsgarantien midlertidigt - en garanti, han selv indførte som sundhedsminister tilbage i 2002 - samt et midlertidigt løntillæg, der vil give sundhedspersonale 2500 kroner ekstra om måneden i 2023.

- At suspendere behandlingsgarantien har indtil videre været sådan et emne, man ikke berørte hos de store partier.

- Men Løkke kan gøre det, fordi det faktisk var ham, der indførte den - og dermed om nogen er den, der i den her akutfase kan forklare, at det giver mening at suspendere den, siger Jes Søgaard.

/ritzau/