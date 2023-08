Ny måling viser stor folkelig tilslutning til mere klimahandling

72 procent af danskerne – næsten tre ud af fire – mener, at politikerne skal gøre mere for at håndtere klimaforandringerne.

Det viser en ny meningsmåling, der er gennemført af Voxmeter for Region Syddanmark, og som offentliggøres op til årets Klimafolkemøde i Middelfart, der begynder den 31. august.

Det skriver Dagbladet Information.

Målingen, der blev gennemført i juni blandt 2.000 repræsentativt udvalgte danskere, peger på, at klimatruslen i stigende grad optager befolkningen. Danskerne har i årevis svaret på lignede spørgsmål stillet i Concitos Klimabarometer. Her sagde 48 procent i 2020 og 51 procent i 2022, at partierne bør gøre mere for at bremse klimaforandringerne.

- Med nu over 70 procents tilslutning er det tydeligt, at danskerne ønsker politisk mod og handlekraft, når det kommer til at håndtere klimaforandringerne, siger Charlotte Louise Jensen, der er adfærdsanalytiker hos Concito, om den nye måling, til Information.

Voxmetermålingen kommer under svære politiske forhandlinger om at indhente efterslæbet på 2025-klimamålet

Blandt de tiltag, som danskerne ifølge den nye meningsmåling mener, at politikerne bør sætte i værk, er at investere mere i sol og vind (siger 71 procent), gøre det mere økonomisk fordelagtigt at handle klimavenligt (62 procent), satse mere på klimaforskning (60 procent) og give støtte til udvikling af teknologiske løsninger (58 procent).

Når det handler om ferieadfærd, ’nulstilles’ klimabevidstheden imidlertid. For 78 procent har lav klimabelastning således ikke haft betydning for, hvor ferierejsen er gået hen de seneste tre år – blot 17 procent har ladet klimabevidstheden påvirke feriemålet.

- Der er et åbenlyst behov for inspirerende visioner for, hvordan gode, klimavenlige liv kan se ud, siger Concitos Charlotte Louise Jensen.

Stephanie Lose (V), formand for Region Syddanmark, der har bestilt Voxmeter-målingen, siger, at hun anerkender signalet fra borgerne.

- Jeg mener, at det kræver politisk handling på alle niveauer at nå klimamålene, siger hun til Information.

Klimaminister Lars Aagaard havde ikke torsdag mulighed for at kommentere den nye meningsmåling over for Information.

