Ny måling viser stor opbakning til kritiserede naturnationalparker

Et flertal i Folketinget har besluttet at skabe 15 naturnationalparker, men det er uvist, hvor de skal ligge.

Et stort flertal i befolkningen bakker op om etableringen af de omdiskuterede naturnationalparker. Det viser en måling, som Epinion har lavet for Danmarks Naturfredningsforening.

Målingen viser, at 73 procent af de adspurgte støtter planerne. 11 procent er imod, og 17 procent svarer, at de hverken er enige eller uenige.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding glæder sig over, at målingen viser så stor opbakning.

Især fordi hovedformålet med de nye parker er at fremme biodiversiteten i den danske natur.

- Hovedargumentet for de nye nationalparker og planerne om urørt skov er nu engang, at den danske natur er i krise. Vi mister arter i et tempo, menneskeheden aldrig tidligere har oplevet.

- Jeg tror, at opbakningen et udtryk for, at naturen fylder rigtig meget i danskernes bevidsthed, og at de så også bakker op om det her centrale initiativ, siger hun.

Et flertal i Folketinget har besluttet at etablere 15 naturnationalparker og udlægge 75.000 hektar urørt skov.

I øjeblikket går arbejdet på at finde ud af, hvor de skal ligge.

Allerede nu er fem af de 15 nationalparker udpeget. De kommer til at ligge ved Gribskov, Stråsø, Fussingø, Tranum og Almindingen.

De nye nationalparker kommer i alt til at fylde én procent af Danmarks landareal og består af et stort indhegnet naturområde uden skov- og landbrugsproduktion.

Til gengæld vil der være store, fritgående græssende dyr såsom vildheste, elge og kvæg.

I undersøgelsen svarer 15 procent, at de ikke ønsker, at der skal ligge en naturnationalpark i deres bopælskommune.

Samtidig svarer 11 procent, at de frygter, at naturnationalparkerne kommer til at skade friluftslivet.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening vil det fortsat være muligt at ride på heste, cykle eller gå tur med hunden i snor, så længe der tages hensyn til dyr i området, og at naturen bliver respekteret.

Alligevel understreger Maria Reumert Gjerding vigtigheden af også at tage hensyn til de borgere, der er bekymrede over projekterne.

- Vi skal da virkelig lytte. Det er også min oplevelse, at når de sidste ti placeringer ikke er udpeget endnu, er det også, fordi der foregår en ret massiv dialogproces med kommuner og organisationer for at se, hvor det er, der er opbakning.

- Det er noget nyt, at vi udpeger så store områder til naturnationalparker. Jeg synes, man skal gå langt lokalt for at imødekomme det (bekymringerne, red.). For det er så vigtigt, at det her bliver det brede folkelige projekt, siger hun.

Miljøminister Lea Wermelin (S) lægger stor vægt på, at de lokale holdninger betyder meget for placeringen. Samtidig mener hun, at kritikken har fyldt uforholdsmæssigt meget, når der nu er så stor opbakning blandt borgerne.

- Man kan i hvert fald konstatere, at danskerne ønsker vildere natur i Danmark, så den diskussion kan vi godt parkere en smule.

- Det vigtige må være, hvordan vi sikrer de gode lokale løsninger, hvor der netop er plads til friluftslivet, og at vi sikrer den gode formidling.

- Det betyder rigtig meget for mig, at vi finder gode lokale løsninger, siger hun og lover, at det "snart er afklaret", hvor de sidste ti parker skal være.

I alt har 1068 personer fra 18 år og opefter deltaget i undersøgelsen.

/ritzau/