Ny metode kan hjælpe med at forklare ufrivillige aborter

Den hyppigste grund til spontane aborter inden for de første 12 uger er kromosomfejl hos fosteret.

Men fejlene kan være svære at diagnosticere. Samtidig sker mange aborter, uden at man kender årsagen.

Med en ny metode til at analysere kromosomer kan forskere fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet være med til at give lidt af svaret.

Den nye metode giver mulighed for at undersøge kromosomer meget mere detaljeret end i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Professor Ian Hickson, som leder studiet, forklarer, at man i dag behandler kromosomerne med kemikalier, når de skal undersøges. Det sker i et forsøg på at fiksere dem.

- Du kan sammenligne det med en dyrlæge, som skal undersøge en hund, men er nødt til at udstoppe den først, siger han i en pressemeddelelse.

- Vi bruger en optisk pincet og et mikroskop med en superhøj opløsning til at undersøge kromosomerne, som om de stadig befandt sig inde i cellerne, hvor de er både fleksible og mere bevægelige. På den måde kan vi flytte, trykke på og hive i kromosomerne for at se, om de gemmer på fejl, lyder det.

Et kromosom er et lille molekyle, som indeholder vores arvemasse og dermed gør det muligt at videregive vores gener til vores børn.

Mennesker har 46 kromosomer fordelt på 23 par.

Til Information forklarer Christian Friberg Nielsen, som er en af forskerne bag den nye metode, at der er et stort mørketal af kromosomfejl, som leder til spontan abort. Men man kan ikke se dem med de eksisterende metoder.

- Det, vi kan bruge metoden til, er at opdage og karakterisere nye typer af kromosomfejl.

- Vi kan finde nye årsager til, hvorfor man spontant aborterer, og når man har den viden, vil forskerne kunne begynde at undersøge, om der er noget, man kan gøre for at forhindre de årsager, siger han til avisen.

Metoden kan altså ikke reparere kromosomer, men give viden om, hvorfor man har problemer med at få børn.

Cirka 15 procent af alle graviditeter ender i dag i spontan abort, skriver Information.

I de fleste af tilfældene sker det i løbet af graviditetens første 12 uger. Her er kromosomfejl skyld i mindst halvdelen af aborterne.

Den nye metode skal endnu testes i et laboratorium. Forskerne forventer, at man inden for omkring ti år kan benytte metoden på hospitaler.

ritzau/