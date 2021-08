Regeringen har mødt skarp kritik for planer om, at alle udenlandske prædikener skal oversættes, men den nye kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) holder fast i intentionerne. Ærgerligt, lyder det fra kirkelig organisation

Regeringen har ikke glemt, at den i 2019 gav et valgløfte om, at den i kampen mod islamister og radikalisering vil have alle udenlandske trossamfund til at oversætte deres religiøse prædikener.