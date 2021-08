Ny minister vil samle kulturlivet ovenpå corona

Det var to berørte politikere, der fredag holdt taler ved ministeroverdragelsen i Kulturministeriet.

Den nye kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), er klar til at tage fat om kulturlivet, siger hun ved ministeroverdragelsen.

Både, når det gælder "kærligheden til musikskolerne eller at turde lægge arm med de største tech-giganter i kampen for dannelse".

- Mest af alt er jeg privilegeret over at overtage ministeriet i en tid, der ikke er domineret af corona og hjælpepakker.

- Den vigtigste opgave nu er at samle op på kulturlivet, siger hun.

Joy Mogensen afleverede nøglerne til Ane Halsboe-Jørgensen, efter hun i søndag trådte tilbage fra posten.

- Jeg er taknemmelig for at have været en del af et stærkt socialdemokratisk hold.

- Der er ingen tvivl om, at kulturen i dig har fået en frygtløs forkæmper, siger Joy Mogensen til den nye kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Den aftrædende kulturminister har gennem sin tid mødt en del kritik for hendes håndtering af kulturlivet under coronakrisen.

Blandt andet for ikke at rykke tidligere med en plan for festivalerne, der på stribe måtte aflyses få måneder før.

Joy Mogensen adresserer ved ministeroverdragelsen, at hendes tid som minister har været præget af tumult.

- Det er så utroligt let at sige, at det skulle gå hurtigere - og var der ikke nogen, der havde løsningerne fra starten af, og var det ikke for dårligt.

Adspurgt om den kulturpolitik, som Joy Mogensen har ført, har været rimelig, svarer Ane Halsboe-Jørgensen:

- Jeg tror, man skal passe på med som udefrakommende at gøre sig til dommer over mange af de beslutninger, der har været truffet på nogle meget afgørende tidspunkter i et forløb, hvor vi skulle finde vejen uden et kort, siger hun.

- Der er ingen tvivl om, at vi som mennesker har mere gavn af at møde hinanden med mere dialog, end hvad Joy er blevet.

Kort tid efter overdragelsen i Kulturministeriet, måtte Ane Halsboe-Jørgensen haste videre til uddannelses- og Forskningsministeriet.

Her gav hun stafetten videre til Jesper Petersen (S), som fredag overtager hendes hidtidige post som uddannelses- og forskningsminister.

Det er Jesper Petersens første ministertitel. Han har hidtil været politisk ordfører for Socialdemokratiet.

- Jeg vil gøre mit bedste for at sætte mit præg på de utroligt mange spændende opgaver, som huset her er politisk ansvarlig for.

- Jeg vil arbejde for, at vi med uddannelser af høj kvalitet får dygtige medarbejdere til både virksomheder og til opgaver i vores fælles velfærdssamfund, siger han.

/ritzau/