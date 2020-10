Ny næstformand i De Radikale får centrale poster i partiet

Andreas Steenberg og Sofie Carsten Nielsen kommer til at udgøre De Radikales nye gruppeledelse.

Næstformanden i De Radikales folketingsgruppe, Andreas Steenberg, overtager de ordførerskaber, som Sofie Carsten Nielsen havde, inden hun blev valgt som politisk leder for partiet for knap to uger siden.

Dermed bliver han både finansordfører og politisk ordfører.

Det bliver samtidig Nielsen og Steenberg, som kommer til at udgøre partiets gruppeledelse.

Det siger partiets leder, efter at De Radikale tirsdag har holdt gruppemøde.

- Vi havde et møde i søndags, hvor vi viskede tavlen ren og sagde til hinanden, at nu skal vi være åbne og ærlige. Vi skal have tillid til hinanden og holde sammen som gruppe. Det har vi alle sammen bekendt os til, siger Sofie Carsten Nielsen.

/ritzau/