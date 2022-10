På trods af den ”historiske” forsvarsaftale, som regeringen og flere andre partier indgik i foråret, går det ifølge Nato fortsat for langsomt med at styrke det danske forsvar

Da Nato for to år siden evaluerede det danske forsvar, og hvordan det lever op til forpligtelserne over for forsvarsalliancen, blev der ikke lagt fingre i mellem. Kritikken var hård, og det fremgik, at Danmark var ”ude af trit” med Natos forsvarsprioriteter.

Nato evaluerer det danske forsvar hvert andet år, og tirsdag eftermiddag er det lykkedes Kristeligt Dagblad og en række andre medier at få adgang til den spritnye vurdering via en aktindsigt.