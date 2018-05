Ny omgang udflytning forventes at koste 550 millioner kroner

I begyndelsen af 2018 kom det frem, at godt 1800 statslige arbejdsplader yderligere flyttes ud af hovedstaden.

Udgifterne af omgang to af udflytning af statslige arbejdspladser forventes at koste cirka 550 millioner kroner.

Det fremgår af ministeriets egne implementeringsplaner. Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

- 550 millioner kroner er selvfølgelig mange penge, men hvis man som regeringen ønsker at skabe et Danmark i bedre balance og gennemfører Danmarkshistoriens største, samlede flytning af statslige arbejdspladser, så vil det koste penge

- Det har vi aldrig lagt skjul på, siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

I efteråret 2015 præsenterede den daværende Venstre-regering den første runde af udflytning af statslige arbejdspladser fra København. Planen indeholdt at flytte knap 4000 statslige arbejdspladser.

I begyndelsen af 2018 blev runde nummer to præsenteret af VLAK-regeringen. Her kom det frem, at godt 1800 statslige arbejdsplader yderligere flyttes ud af hovedstaden.

Den første flytteplan forventes at koste 808 millioner kroner.

