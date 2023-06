Ny opdatering af MitID skal mindske risikoen for svindel

Den 6. juni udkommer en opdatering af MitID-appen i App Store og Google Play.

Opdateringen har til formål at mindske risikoen for svindel og gøre det nemmere at bruge MitID på mobilen.

Det oplyser Finans Danmark, som er bankernes brancheorganisation, og Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse fredag.

MitID er udviklet i et partnerskab mellem Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen.

Appens opdatering består af to dele, forklarer Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.

Den første henvender sig til MitID-brugere, der vil godkende handlinger på deres mobiltelefoner.

Hvis man i dag vil godkende en handling med MitID, når man bruger en app eller en hjemmeside på mobiltelefonen, skal man selv finde vej til MitID-appen.

Men med opdateringen skal man blot trykke på "Åbn MitID app" for at komme direkte videre til MitID-appen.

- På den måde er det helt sømløst og meget simplere end i dag. Så der bliver en brugervenlighedsmæssig forbedring for den måde, man gør det på mobiltelefonen, siger Adam Lebech.

Den anden del af opdateringen henvender sig til brugere, der vil godkende handlinger på computere.

Som noget nyt skal man skanne en QR-kode på computerskærmen med MitID-appen, inden man kan godkende handlingen.

Spørgsmål: Der er nogle danskere derude, som måske ikke er så gode til teknologi. Gør I det egentlig ikke lidt sværere for dem at bruge MitID med denne her QR-kode?

- Det er derfor, at det har været så vigtigt at teste den (opdateringen, red.) på mange brugere og indarbejde erfaringerne.

- Vi har forberedt meget kommunikation om den med blandt andet Borgerservice, KL, Ældresagen og handicaporganisationerne for at sikre, at alle bliver så godt forberedt på opdateringen som overhovedet muligt.

Ifølge Adam Lebech har opdateringen været længe undervejs.

I mange svindelsager med MitID bliver ofret snydt til at logge svindleren ind.

- Det vil være sværere på denne her måde (med opdateringen, red.), fordi ofret ikke kan skanne QR-koden, som er på svindlerens computer, siger vicedirektøren.

Han tilføjer, at også tablet-brugere kan få gavn af opdateringen.

De kan opleve, at de skal godkende en handling ved enten at trykke på "Åbn MitID app" eller at skanne en QR-kode, siger Adam Lebech.

Han tilføjer, at 98 procent af befolkningen, som er 15 år og derover, har MitID.

