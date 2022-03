Ny opera tager udgangspunkt i Svend Lings selvmordsmanual

En forestilling, der tager udgangspunkt i den tidligere læge Svend Lings' selvmordsvejledning, får premiere på Operaen i København 15. maj.

Svend Lings er dømt i Højesteret for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg i 2019. Han har desuden fået frataget sin autorisation.

Til Kristeligt Dagblad siger teologistuderende og medlem af Det Etiske Råd Morten Bangsgaard, at det er problematisk at promovere aktiv dødshjælp med udgangspunkt i Svend Lings' selvmordsmanual.

- Vi har kunstnerisk frihed i Danmark, og scenekunsten skal også kunne behandle kriminelle gerninger. Men det er en usædvanligt skærpende omstændighed, at lægen bag forestillingens udgangspunkt er blevet dømt og har fået frataget sin autorisation.

- Der er skæbner på spil, når vi taler om aktiv dødshjælp. Det gør opsætningen af forestillingen til en gråzone, som kræver et særligt kritisk blik, siger han.

Forestillingen er skrevet af komponist Louise Alenius.

- Hele scenerummet er lavet om til en stor krop, hvor organerne, bevidstheden og forskellige andre elementer fra kroppen er karaktererne. Det er en stor krop, som er i gang med at dø og er i meget stor smerte.

- Der udspiller sig et relativt simpelt drama om, hvordan kroppen skal dø. Det udspiller sig inde i kroppen, så det er på relativt abstrakt niveau, fortæller hun.

Hun forklarer, at man ikke kan gå ind og høre operaen og på den måde få en instruks om, hvordan man tager sig eget liv.

- Kunsten skal helst påvirke folk, og det håber jeg også, at min opera gør. Selvfølgelig håber man aldrig, at folk vil tage deres eget liv, efter at de har oplevet noget, man laver.

- Jeg har ingen intention om at styre folks følelser, siger hun.

Svend Lings blev kendt i offentligheden i 2017, da han medvirkede i et program på Radio24syv. Her fortalte han, at han havde hjulpet flere end ti patienter til at dø. Han blev siden tiltalt i tre konkrete sager.

I 2019 stadfæstede Højesteret en dom fra Østre Landsret, hvor Svend Lings blev idømt 60 dages betinget fængsel.

Alligevel fortalte han, at han ikke ville stoppe med at rådgive syge mennesker om, hvordan de kan gøre en ende på tilværelsen.

I september sidste år sagde Fyns Politi, at kredsen havde igangsat en efterforskning af ham, efter at flere medier skrev, hvordan han fortsat rådgav folk til at tage deres eget liv.

/ritzau/