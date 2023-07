Ny opsigtsvækkende forskning: De fleste vil blive ramt af psykisk sygdom

Herhjemme sniger temperaturen sig op på omtrent 20 grader. Men i syd, i mange af de byer, som danskere rejser til i disse sommerdage, er smertegrænsen nået.

I den populære ferieby Marmaris kan temperaturen nå hele 45 grader, og sådan ser det ud flere steder. Faktisk bliver det så varmt, at tyrkiske myndigheder advarer både børn og ældre mod at gå ud midt på dagen, skriver Jyllands-Posten.

Men som følge af klimaforandringerne ser det ud til at gå den vej. Så spørgsmålet er, om de hede sommerferier i fremtiden simpelthen vil blive for voldsomme? Det mener nogle turismeforskere, skriver Avisen Danmark.

Ny forskning: De fleste rammes af psykisk sygdom

Konklusionerne er så markante, at lærebøgerne skal skrives om. Det mener overlæge og professor i psykiatri Lars Vedel Kessing, som står bag et nyt studie, hvis resultat kan opsummeres således: Langt de fleste danskere vil på et tidspunkt i livet få psykisk sygdom, som kræver behandling. Det skriver Politiken.

Helt konkret vil 82 procent af befolkningen få behandlingskrævende psykisk sygdom, viser det nye studie. Og det er et noget andet resultat, end man før har kendt til. Sundhedsstyrelsen vurderer, at 40-50 procent på et tidspunkt i livet vil blive ramt af psykisk sygdom, mens flere organisationer vurderer, at det gælder en tredjedel af befolkningen, skriver Politiken.

Tvangsbortadoption bryder bånd mellem børn og forældre

Flere børn i Danmark bliver tvangsbortadopteret, og når det sker, bliver båndet mellem forældrene og børnene brudt. I samtlige af de 34 sager om samvær, som Familieretshuset eller familieretten har afsluttet siden 2019, er der givet afslag på, at den biologiske familie kunne have kontakt med deres bortadopterede børn.

Og det møder kritik fra flere sider i dagens avis. Psykolog og adoptivfar Niels Peter Rygaard har rådgivet om international adoption i 30 år, og han mener, at de danske politikere om 20 år vil fortryde mange lukkede adoptioner.

Kristeligt Dagblad har talt med René Skourup, som er en af de forældre, hvis barn skal tvangsadopteres. Læs interviewet med ham her.

Antallet af folkepensionister stiger

I en række år er antallet af folkepensionister faldet, men den tendens er nu en anden. Nu stiger tallet. I maj var der 1.104.226 folkepensionister i Danmark, og det betyder, at tallet er steget fire måneder i træk og med i alt 4800 siden januar, skriver Ritzau på baggrund af nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star).

De seneste år er pensionsalderen steget, men fra i år og frem til 2030 er folkepensionsalderen uændret, og det betyder, at flere har alderen til at gå på pension, fortæller Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension, til Ritzau.

Forkæmper for kvindelige præster er død

Amerikanske Ruth Fitzpatrick ville ikke acceptere, at kvinder ikke kunne være præster i den katolske kirke. Derfor gik hun langt i sit forsøg på at overbevise kirken om, at det skulle være muligt for kvinder at få de samme muligheder som mænd. Og det gjorde hun blandt andet ved at sende en stikpille til selveste paven.

I 1979, da den daværende pave Johannes Paul 2. besøgte Washington, tændte hun lys og holdt en form for natgudstjeneste uden for pavens logi. Da han forlod stedet om morgenen, råbte hun “ordinér kvinder!”, hvilket paven angiveligt skulle have rystet på hovedet af, skriver Washington Post. Ruth Fitzpatrick døde den 15. juni i år i en alder af 90 år.

Verdens mest berømte byskilt fylder 100 år

Hollywood-skiltet er blevet nymalet i forbindelse med 100-året. Foto: Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix

Vi skal på besøg i en anden by i USA. I en by, der ikke eksisterer. I 1923 opstillede en ejendomsmægler en række bogstaver, som skulle være en reklame for Hollywood – den amerikanske filmindustris højborg. Og i dag, præcis 100 år senere, er skiltet i Los Angeles i USA ikonisk og vel nok verdens mest berømte “byskilt”.

De knap 14 meter høje bogstaver er i sig selv blevet en enorm turistattraktion, og i forbindelse med 100-året er der opført et nyt besøgscenter. Men skiltet gemmer også på en grum historie fra filmindustriens skyggeside. Læs historien om Hollywood-skiltet i dagens avis.