Ny optagelse dokumenterer endnu et svigt i ældreplejen

I en video, TV2 er i besiddelse af, håner en sosu-ansat en demensramt kvinde på et plejehjem i Helsingør.

- Er du grim eller hvad?

Sådan lyder det blandt andet på engelsk fra en sosu-ansat til en dement beboer på et plejehjem i Helsingør i en ny video om behandlingen i ældreplejen, som TV2 har bragt.

I videoen taler en mandlig sosu-ansat engelsk til den 83-årige demensramte kvinde, der giver udtryk for, at hun ikke forstår den sosu-ansatte.

På engelsk spørger den sosu-ansatte blandt andet, om den 83-årige kvinde er skør, og hvad der er galt med hende.

Videoen er efterfølgende sendt fra den ansatte til en bekendt, skriver TV2.

- Driller lige den gamle på arbejde, lyder det i en besked fra den ansatte ifølge TV2.

Den bekendte skriver ifølge TV2 efterfølgende, at det ser ud til, at kvinden er ked af det på videoen.

Til det svarer sosu-hjælperen, at den 83-årige "fatter intet og glemmer alt".

Beskeden og video blev ifølge TV2 sendt 31. maj. Den ansatte blev fyret i juni.

Onsdag kunne Fredensborg Amts Avis oplyse, at en ansat ved samme plejecenter, Grønnehaven, er blevet bortvist og politianmeldt for at ydmyge en beboer.

Nordsjællands Politi bekræfter over for TV2, at politiet har modtaget en anmeldelse og efterforsker sagen.

Videoen fra Helsingør kommer, efter at netop TV2 tidligere på året kunne afsløre, hvordan ældre på to plejehjem i Aarhus og Randers blev udsat for omsorgssvigt.

Efter videoen fra Helsingør søndag skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på Twitter:

- Det gør ondt at se de her billeder, at høre de ord blive sagt til en kvinde, der står fuldkommen hjælpeløs og prøver at forstå. Det er ubærligt.

Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, er dybt rystet over videoen.

- Vi skal jo sikre os, at den mand aldrig kommer til at arbejde med mennesker igen, siger han.

Ifølge ham kræver det, at man kigger hele ældresektoren efter i sømmene og sikrer sig, at personer, der har udsat ældre for uværdig behandling, ikke kommer til at arbejde i sektoren igen.

Karina Adsbøl, ældreordfører for Dansk Folkeparti, kalder behandlingen af den ældre borger for "rystende og ufatteligt".

Hun foreslår blandt andet, at man sørge for mere viden om demenssygdomme hos de ansatte.

- Vi er også nødt til at kigge på straffen, når man begår noget som det her, siger hun.

TV2 har tidligere vist en dokumentar, der dokumenterer svigt i ældreplejen. Det har medført kraftige reaktioner, og blandt andet har Venstre krævet et "360 graders eftersyn" af ældreplejen.

/ritzau/