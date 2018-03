Ny PET-tavshedspligt lader vente på sig

Lovforslag om ændring af reglerne for tavshedspligt fremsættes ikke i denne folketingssamling.

Nye regler for tavshedspligt for ansatte og tidligere ansatte i Politiets Efterretningstjeneste (PET) er udsat på ubestemt tid.

Det skriver Justitsministeriet i en mail til DR Nyheder.

Regeringen og PET ønsker nye regler på området på grund af bogen "Syv år for PET", der handler om tidligere PET-chef Jakob Scharfs tid i efterretningstjenesten.

- Justitsministeriet kan oplyse, at lovforslaget om ændring af reglerne for tavshedspligt ikke fremsættes i denne folketingssamling.

- Der er identificeret en række spørgsmål, som først skal besvares. Derfor er det endnu uklart, hvornår forslaget fremsættes, skriver ministeriet til DR Nyheder.

PET meldte i 2016 Jakob Scharf til politiet. Inden da var PET gået til domstolene for at få stoppet bogen.

Tidligere i denne måned blev han tiltalt for groft at have brudt sin tavshedspligt.

I den forbindelse udtalte Scharf i en skriftlig kommentar til Ritzau, at han fortsat ikke kan få øje på, at han har gjort noget forkert.

- Med det pres, der har været i denne sag, har det hele tiden stået mig klart, at det nok var en sag, der i sidste ende ville ende i retten, sagde han.

