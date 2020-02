Ny plastikafgift rammer også genbrugsplast

Miljøminister Lea Wermelin (S) siger på et åbent samråd, at nye afgifter også vil gøre genbrugsplast dyrere.

Miljøminister Lea Wermelin (S) og skatteminister Morten Bødskov (S) forsvarer torsdag tredoblingen af afgifterne på engangsservice og bæreposer af plastik. Samrådet et indkaldt af Venstres Marie Bjerre.

Hun mener, at afgiftsforhøjelsen rammer engangsservice af genbrugsplast. Og det gør det, siger miljøministeren på det åbne samråd.

- Det er korrekt, at det vil blive dyrere at bruge også engangsservice af genbrugsplast eller biobaserede materialer. Og det skal undersøges, om emballageafgiften kan målrettes mere mod de mest miljøbelastende materialer.

- Men det må ikke føre til mere affald og engangsforbrug. Og vi skal være sikre på, hvordan vi definerer bæredygtige materialer, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Venstres Marie Bjerre siger på samrådet, at hun har været i dialog med en lang række restauranter, hvis indsatser for at bruge service af genbrugsplast er blevet ramt af de stigende afgifter.

/ritzau/