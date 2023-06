Ny postaftale kan øge portoen for danskere i yderste klitrække

Man behøver ikke bekymre sig om, hvorvidt jule- og fødselsdagspakkerne når frem, hvis befordringspligten ophæves.

I hvert fald ikke mere end tidligere.

Sådan lyder det fra professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, efter at flere medier onsdag aften har kunnet berette om, at en ny postaftale lægger op til at fjerne PostNords statsstøtte og befordringspligten.

- Der ville være få mennesker, der kan blive efterladt på perronen af det her, siger han.

Per Nikolaj Bukh henviser til, at det sætte posten fri "kun" vil gå ud over de mennesker i yderområderne, der sender breve. Der er en tale om en meget lille andel af befolkningen, siger han.

Hvis den nye postaftale bliver gennemført, vil det betyde, at det højst sandsynligt vil blive dyrere at sende breve til eksempelvis modtagere udenfor byerne, men billigere inde i byerne, vurderer Per Nikolaj Bukh.

Befordringspligten betyder, at staten skal sikre levering af post og pakker i hele landet.

Den opgave har ligget hos Post Danmark, som hører under PostNord, der ejes af den danske og svenske stat.

Det er løbende blevet en dyrere og dyrere opgave, fordi der sendes færre breve. Derfor får PostNord et trecifret millionbeløb i kompensation af staten årligt.

Bliver aftaleudkastet til virkelighed, skal postmarkedet sættes fri. Dermed vil det være markedet, der skal stå for postudbringningen.

Per Nikolaj Bukh forklarer, at den porto, vi betaler nu, er omkostningsægte. Det betyder, at prisen skal være den samme i hele landet. PostNords porto ligger på 12 kroner.

Det er en gennemsnitspris af, hvad det koster at levere post i hele Danmark. Nogle steder er det markant billigere, andre dyrere.

- Det kommer ikke til at betyde noget som modtager af breve fra banker og andre instanser. Det er dem, der skal betale portoen. Men hvis du sidder som 84-årig i yderste klitrække, kan det blive svært at sende post, siger professoren.

- Det afskærer folk fra nem adgang til postservice.

Med hensyn til pakkepost er der heller ingen grund til bekymring, mener Per Nikolaj Bukh.

- I Danmark har vi allerede fantastisk mange valgmuligheder, hvor vi kan få pakker bragt ud, siger han.

