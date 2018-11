Ny rangliste over kommuner skaber intern strid i Venstre

Københavnsk borgmester mener, at ny liste over kommuners evne til at få borgere i beskæftigelse er misvisende.

Der er intern uenighed i Venstre om en ny liste, som opgør, hvor gode landets 98 kommuner er til at få borgere i job.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København Cecilia Lonning-Skovgaard (V) langer ud efter beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, der er fra samme parti:

- Den nye opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet er misvisende. Den præmierer kommuner for at parkere borgere på permanent offentlig forsørgelse i stedet for at hjælpe dem, og det er altså ikke vores grundholdning her i København, siger hun i en pressemeddelelse.

Udtalelsen kommer, efter at ministeren fredag har fremlagt en liste, hvor København ligger som nummer 83 på listen. Dermed præsterer Københavns Kommune dårligere, end ministeriet havde forventet ud fra kommunens rammevilkår.

På ranglisten, der er lavet på baggrund af tal fra 2017, er det opgjort, hvor mange såkaldte fuldtidspersoner der kan forventes at være på offentlig forsørgelse i den enkelte kommune. Her ligger Nyborg Kommune i top.

Beskæftigelsesborgmesteren henviser sammen med sin kritik til, at selv om ministeriets liste er baseret på tal fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), er det ikke den samlede analyse, som Beskæftigelsesministeriet har taget med.

Førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb er pillet ud af ligningen, og det ændrer billedet fuldstændig, mener Lonning-Skovgaard.

Her ligger Københavns Kommune ifølge hende som den fjerdebedste kommune i landet i en opgørelse fra 2016.

