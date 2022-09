Ny rapport: Dyster fremtid truer fløjlsand og edderfugl

Ifølge rapport går det tilbage for halvdelen af verdens fugle. Organisationer vil have pendant til klimaloven.

En ny rapport tegner et dystert billede af fremtiden for verdens fugle.

Tæt på halvdelen af verdens fuglearter er i tilbagegang, og hver ottende art er truet af udryddelse. Det viser rapporten, State of the World's Birds.

Af de cirka 11.000 fuglearter i rapporten bliver 274 af dem regelmæssigt set i Danmark. 118 af dem - over fire ud af ti - bliver der globalt færre af.

Rapporten vækker fortvivlelse i Danmarks Naturfredningsforening (DN):

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det skyldes primært, at vi mennesker med vores landbrug, skovbrug, ressourceudvinding og forurening fylder så meget, at der ikke er plads til naturen, siger præsident Maria Reumert Gjerding.

Cirka hver tolvte af de fuglearter, der jævnligt besøger Danmark, går en usikker fremtid i møde globalt.

Fløjlsanden, turtelduen og aftenfalk er på verdensplan truet af udryddelse. En fugl som edderfuglen er tæt på at være det.

Sidste år slog en rapport dog fast, at den allerede var det i Europa.

Nogle af de truede fugle ses ifølge Knud Flensted, biolog i DOF Birdlife, tidligere Dansk Ornitologisk Forening, ikke så hyppigt i Danmark og yngler ikke her.

- Flere af de truede arter er havfugle, og det understreger Danmarks store betydning. Især for vand-, svømme- og vadefugle.

- Her spiller Danmark en helt afgørende rolle. Ikke bare for fugleliv, men for biodiversiteten i det hele taget, siger biologen.

Det skyldes, at vi geografisk har en nøgleposition. Vi ligger nemlig på kanten mellem Nord- og Østersøen og mellem Skandinavien og Centraleuropa.

Han opfordrer til, at der i det danske landskab prioriteres plads til natur, der får lov til at være natur på naturens præmisser.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) understreger rapporten, at vi står midt i en naturkrise. Hun glæder sig over de nye naturnationalparker.

Danske initiativer gør det dog ikke alene. Hun har derfor et klart mål for FN's topmøde om biodiversitet, COP15, til december:

- Vi skal gå derfra med en "naturens Parisaftale", hvor verdens lande går sammen om at beskytte den globale natur.

- Vi skal have en global målsætning på 30 procent beskyttet natur - både til lands og til havs, siger hun i en skriftlig kommentar.

/ritzau/