Ny rapport: Flere børn og unge anmelder seksualforbrydelser

Antallet af anmeldelser om seksualforbrydelser begået mod børn og unge er steget markant i 2021.

Det viser en årlig rapport ved navn "Svigt af børn i Danmark", som Børns Vilkår og Trygfonden står bag. Det skriver DR.

I alt 1455 anmeldelser om seksualforbrydelser begået mod børn og unge i alderen 0 til 19 år blev registreret i 2021. I 2020 var tallet 1197.

Langt størstedelen af anmeldelserne involverer børn og unge fra 15 til 19 år, fremgår det af rapporten. Det er da også primært anmeldelser i denne aldersgruppe, der medvirker til udviklingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Stigningen er ikke nødvendigvis et resultat af, at flere bliver udsat for denne form for forbrydelse, men derimod at der er kommet mere fokus på det, vurderer Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

- Det tyder på, at beskeden er nået igennem til børn og unge, så de ved, at de ikke skal finde sig i overgreb, og at det kan svare sig at anmelde, siger han til DR.

Han mener også, at den nye samtykkebaserede voldtægtslovgivningen kan have sat skub i udviklingen.

- Jeg tror, debatten om samtykkeloven har været nyttig. For det at skulle have sex med andre kræver et mere eksplicit samtykke, og det er flere blevet opmærksomme på, og det kan føre til flere anmeldelser. Forhåbentlig fører det også til, at langt flere relationer er baseret på et samtykke, siger Rasmus Kjeldahl.

I aldersgruppen 15 til 19 år har der været i alt 758 anmeldelser om seksualforbrydelser i 2021. Af dem har 722 sager været relateret til en voldtægtssag.

Børnetelefonen kan også mærke, at seksuelle krænkelser hos den yngre aldersgruppe er begyndt at fylde mere.

Mange af børnenes henvendelser handler imidlertid primært om fortvivlelse, udtaler børnefaglig konsulent hos Børnetelefonen Mirjam Marie Westh til DR.

Børnene er i tvivl om, hvorvidt de overhovedet har været udsat for et overgreb, og derfor ringer de for at blive bekræftet i det, lyder det.

1823 opkald fra børn og unge i 2021 handlede om seksuelle krænkelser.

/ritzau/