Ny rapport: Socialt udsatte dør 17 år tidligere end andre danskere

Godmorgen og velkommen til Morgensamlingen på denne regnfulde torsdag.

Vi starter med at tage et kig på den såkaldte Barnets Lov, der skal førstebehandles til april. Loven lægger op til, at anbragte børn skal hjælpes tidligere og bedre, og at de skal inddrages mere i deres egen sag.

Rapporter fra Socialtilsynet viser nemlig, at plejefamilier ikke altid har de rette kompetencer til de mest udsatte børn. Læs mere i dagens avis.

Social udsatte lever kortere end andre borgere

Er man socialt udsat, kan man i gennemsnit forvente at blive 64 år, mens tallet for den øvrige befolkning er 81 år. Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ifølge Politiken.

Rapporten viser desuden, at de socialt udsatte har langt dårligere adgang til offentlige sundhedsydelser end andre danskere, og at de typisk først kommer i kontakt med sundhedsvæsnet, når de er så syge, at de må indlægges akut.

Rapporten er blevet bestilt af Rådet for Social Udsatte. Da den blev lavet for første gang i 2009, viste den, at socialt udsatte døde 22 år før resten af befolkningen.

23-årig tiltalt for skyderiet i Field's

Efter en massiv efterforskning besluttede Københavns Politi i går at rejse tiltale mod den 23-årige mand, som sidste sommer blev anholdt i forbindelse med skyderiet i shoppingcenteret Field's. Det skriver DR.

Ifølge Helle Hald, som er bistandsadvokat for de forurettede, har det stor betydning for ofrene, at sagen nu skal gå rettens gang. Retssagen begynder 12. juni i Københavns Byret, og der forventes at blive afsagt dom den 5. juli.

Pave Frans indlagt med luftvejsinfektion

Vi vender for en stund blikket mod Italien, nærmere bestemt Gemelli-hospitalet i Rom, hvor pave Frans onsdag er blevet indlagt. Det skyldes en infektion i luftvejene, og ifølge Vatikanet skal paven tilbringe et par dage på hospitalet. Paven har klaget over vejrtrækningsproblemer, men han er testet negativ for covid-19.

Alle pavens aftaler i dag er blevet aflyst, og der er udsigt til, at hans aktiviteter sættes på pause i de næste par dage. Det er ikke første gang, at pave Frans har været indlagt på grund af problemer med helbredet, og der er før blevet spekuleret i, om han ender med at abdicere ligesom sin forgænger, pave Benedikt.

Foto: Vincenzo Pinto/AFP/Ritzau Scanpix.

Michael Bojesen får sit eget tv-program

DR Pigekorets forhenværende chefdirigent Michael Bojesen bliver fra den 6. April vært på et nyt sangprogram på Dk4 ved navn "Så syng da Danmark". Her skal han sammen med to andre sangere introducere og fremføre et udvalg af sange fra Højskolesangbogen. Det skriver Mediawatch.

Dk4 har for vane at give plads til nogle lidt kontroversielle skikkelser. Og dette bliver ingen undtagelse. I de seneste år har Michael Bojesen trukket overskrifter i forbindelse med afdækningen af forhold i DR's pigekor og Sankt Annæ Gymnasiums pigekor, hvor tidligere kormedlemmer har fortalt om et seksualiseret miljø under Michael Bojesens ledelse.

Pia Kjærsgaards første minde

Morgensamlingen er nået til vejs ende, og her til slut vil vi blot kippe med flaget for Kristeligt Dagblads nye serie, der sætter fokus på familien og dens betydning.

I dag kan du blandt andet læse om Pia Kjærsgaard, der fortæller om et af de første familiebilleder, som nogensinde blev taget af hende hos en professionel fotograf.

Foto: Privatfoto.

Pia Kjærsgaard var iført sin fineste kjole, for dengang gik man nemlig op i, hvordan ens barn så ud. Derfor var det også til hendes mors store irritation, at Pia Kjærsgaard tilsyneladende ikke groede hår på hovedet. Men hun fandt heldigvis en kreativ løsning.