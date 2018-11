Ny rapport: Ulvene forsvinder i Danmark

I foråret var der ni ulve i Danmark. Nu er der højst fem tilbage, viser ny rapport fra Aarhus Universitet.

Der er blevet færre ulve i Danmark.

Det viser en ny rapport fra den nationale overvågning af ulven fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Forskerne bag rapporten kunne tilbage i april dokumentere, at der efter første kvartal i 2018 var ni ulve i landet.

Men ifølge rapporten er der efter årets andet kvartal højst fem ulve tilbage ud af de ni.

To af ulvene er udvandret til Slesvig-Holsten, mens de to andre er blevet dræbt - den ene blev skudt her i Danmark, mens den anden blev påkørt i Tyskland.

Skuddrabet på den ene ulv vakte stor opsigt, og manden bag skuddet modtog en dom på 40 dages betinget fængsel.

Det var første gang, at en sag om ulvedrab blev behandlet ved en dansk domstol.

