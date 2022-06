Ny regnbueforening vil gøre op med ”woke kønsekstremisme”

Der findes kun to køn. Transkvinder – født som biologiske mænd – skal ikke deltage i kvinderækken i sport. Børn skal ikke gennemgå hormonbehandling for at skifte køn. Og kvinder skal ikke sprogligt reduceres til at være ”fødende personer” eller ”livmoder-bærere” af hensyn til transpersoner.

Sådan lyder en del af den dagsorden, som den nye forening Dansk Regnbueråd med transseksuelle Marcus Dib Jensen som formand har sat sig selv i verden for at fremme. Foreningen er etableret af seks LGBT-personer som ”et modtryk og anti-woke alternativ” til den allerede etablerede forening LGBT+ Danmark, der ifølge stifterne af Dansk Regnbueråd er blevet ”kuppet af ekstreme kønsaktivister”. Ordet ”woke” bruges især i debatten om køn og race som et udtryk for en voksende forståelse for diskrimination og forskelle i privilegier.