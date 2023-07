Ny rekord i grønt elforbrug i første halvdel af 2023

I første halvår af 2023 kom 67 procent af den strøm, vi forbrugte, fra vindmøller og solceller.

Det viser en opgørelse, som brancheorganisationen Green Power Denmark har lavet ud fra Energinets energidata.

Der er tale om en ny rekord for forbruget af grøn strøm.

- Hvis vi kigger bare to år tilbage, så lå produktionen fra sol og vind på 51 procent, og i dag har vi ramt 67 procent. Så det går da bestemt i den rigtige retning, men der er noget vej endnu, siger Thomas Aarestrup Jepsen, der er direktør for vedvarende energi i Green Power Denmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2022 kom 60 procent af den strøm, vi forbrugte, fra vindmøller og solceller.

- Helt konkret, så betyder det (udviklingen, red.) jo, at man som forbruger hver gang man tænder en vaskemaskine eller lader elbilen op, så udleder man mindre CO2. Og det er forholdsvis meget, lyder det fra Thomas Aarestrup Jepsen.

Han fortæller, at vi for ti år siden udledte 358 gram CO2 per kilowatt-time (kWh). I dag er vi nede på 91 gram CO2 per kilowatt-time.

/ritzau/